Роберто Карлос отверг обвинения в допинге со стороны немецкого телеканала ARD

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос отверг обвинения в употреблении допинга. Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт опубликовал фильм, в котором обвинил бразильского футболиста в приеме запрещенных веществ."Я категорически отвергаю безответственные обвинения, предъявленные немецким каналом ARD и утверждаю, что я никогда не использовал никаких средств, которые давали бы мне преимущество перед моими коллегами. Репортаж называет имя врача, которого я никогда не знал, и мои юристы уже начали разбираться в вопросе. Мы потребуем от них доказать перед судьей и обществом свои обвинения.В то же время, в репортаже утверждается, в очень расплывчатой форме, что меня «приняли» в клинике этого доктора в июле 2002 года, в то время, когда я вернулся с чемпионата мира. Я был в Бразилии, чтобы поучаствовать в церемониях и, сразу после, вернулся в Мадрид, в Испанию, не посещая Пирасикабу. К тому же, репортаж не приводит никаких доказательств моей якобы причастности к делу.В течение моей карьеры, я всегда отстаивал честность и преданность игре. Эти ложные обвинения в мой адрес — прямая противоположность тому, во что я верю. Более, чем за 20 лет карьеры, я никогда не был уличён в употреблении каких-либо запрещенных препаратов.Я играл в девяти клубах — в Бразилии, Италии, Испании, Турции, России, Индии и, конечно, за сборную Бразилии. Я играл на двух чемпионатах мира, меня проверяли каждую неделю. Если бы я использовал какие-либо нелегальные препараты, это было бы установлено" — написал Роберто Карлос на своей странице в Facebook.