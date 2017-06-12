АПЛ перенесет время начала воскресных матчей на позднее утро для показа в Азии

Английская Премьер-лига может перенести время начала 22 воскресных матчей сезона-2019/20.Предварительное начало встреч — 11.30 или 12.00. Такое решение связано с целью расширения азиатского рынка. В случае начала поздним утром в странах Азии игры АПЛ будут транслироваться в прайм-тайм.Предложение будет изучено перед подписанием нового трехлетнего контракта на телеправа АПЛ, сообщает Daily Mail. Однако раннее начало матчей вызовет недовольство со стороны болельщиков, а также клубов, участвующих в играх еврокубков в середине недели.