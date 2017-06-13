Ди Франческо официально назначен на пост главного тренера "Ромы"

Итальянский специалист Эусебио ди Франческо назначен на пост главного тренера "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.Контракт наставника с римлянами рассчитан до 2019 года.Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в течение четырех сезонов, сыграл 129 матчей, забил 16 голов и выиграл чемпионский титул.