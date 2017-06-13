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Ди Франческо официально назначен на пост главного тренера "Ромы"

Итальянский специалист Эусебио ди Франческо назначен на пост главного тренера "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт наставника с римлянами рассчитан до 2019 года.

Ди Франческо выступал за "Рому" в качестве игрока в течение четырех сезонов, сыграл 129 матчей, забил 16 голов и выиграл чемпионский титул.

"Газета.ру"
Теги: Рома
Вчера, 22:30
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