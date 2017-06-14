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"Реал" намерен сохранить в своем составе защитника Данило

Защитник "Реала" Данило останется в команде, несмотря на слухи о возможном уходе, сообщает Marca.

Бразилец будет бороться за место в основном составе на правом краю обороны с Даниэлем Карвахалем.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ранее сообщил, что не хочет кардинально ничего менять в команде и рассчитывает на Данило.

"Газета.ру"
Теги: Данило Реал
Вчера, 22:31
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