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Глава FFF: логическое продолжение карьеры Зидана - возглавить сборную Франции

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ высказал мнение, что было бы логичным, если однажды наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил сборную Франции.

"Зидан в сборной Франции — это логическое продолжение его карьеры. Вполне вероятно, что однажды ему это будет интересно. На данный момент, думаю, он все еще может дать многое "Реалу".

Этот тренер и клуб отлично друг другу подходят. Не могу поверить в то, что он делает в мадридском клубе. Говорил с ним два или три года назад и настоятельно рекомендовал ему тогда возглавить "Бордо" или еще какой-нибудь клуб, чтобы начать карьеру в Лиге 1 или более скромном чемпионате", — цитирует Ле Грэ AS.
"Газета.ру"
Теги: Зидан
Сегодня, 07:17
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:36) #
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online

на пенсии если только


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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