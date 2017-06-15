Глава FFF: логическое продолжение карьеры Зидана - возглавить сборную Франции

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ высказал мнение, что было бы логичным, если однажды наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил сборную Франции."Зидан в сборной Франции — это логическое продолжение его карьеры. Вполне вероятно, что однажды ему это будет интересно. На данный момент, думаю, он все еще может дать многое "Реалу".Этот тренер и клуб отлично друг другу подходят. Не могу поверить в то, что он делает в мадридском клубе. Говорил с ним два или три года назад и настоятельно рекомендовал ему тогда возглавить "Бордо" или еще какой-нибудь клуб, чтобы начать карьеру в Лиге 1 или более скромном чемпионате", — цитирует Ле Грэ AS.