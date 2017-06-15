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Паулу Фонсека: возвращаемся к работе мотивированными
Главный тренер донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсека рассказал о подготовке к новому сезону.
"Возвращаемся к работе мотивированными. Многие ребята еще не вернулись. Но это хорошая возможность посмотреть в деле молодых игроков, предстоящие дни будут полезными как для них, так и для нас. Наша работа практически спланирована, впереди месяц до Суперкубка. В Германии будет несколько товарищеских поединков. Обычная подготовка, которую мы всегда проводим перед сезоном. За это время воспользуемся моментом, чтобы исправить или подкорректировать физическую готовность ребят. Ну а главное – напомним им, какова идея нашей игры. Мы всегда упражняемся с мячом, отрабатываем наш стиль. Сначала будем заниматься оборонительными действиями, после – атакой. Тренируем те элементы, которые хотим видеть в матче. Тем более у нас уже есть преимущество, ведь футболисты знают, чего я хочу", – цитирует тренера официальный сайт клуба.
"Возвращаемся к работе мотивированными. Многие ребята еще не вернулись. Но это хорошая возможность посмотреть в деле молодых игроков, предстоящие дни будут полезными как для них, так и для нас. Наша работа практически спланирована, впереди месяц до Суперкубка. В Германии будет несколько товарищеских поединков. Обычная подготовка, которую мы всегда проводим перед сезоном. За это время воспользуемся моментом, чтобы исправить или подкорректировать физическую готовность ребят. Ну а главное – напомним им, какова идея нашей игры. Мы всегда упражняемся с мячом, отрабатываем наш стиль. Сначала будем заниматься оборонительными действиями, после – атакой. Тренируем те элементы, которые хотим видеть в матче. Тем более у нас уже есть преимущество, ведь футболисты знают, чего я хочу", – цитирует тренера официальный сайт клуба.
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