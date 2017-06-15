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Исмаили: ближайшая задача "Шахтёра" - выиграть Суперкубок Украины

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили рассказал о задачах команды в новом сезоне.

"Во-первых, мы обязаны сохранить трофеи, которые завоевали. Ближайшая задача – выиграть Суперкубок Украины. Во-вторых, все футболисты "Шахтера" хотят достойно показать себя в Лиге чемпионов и продвинуться в главном турнире Европы как можно дальше", – цитирует Исмаили официальный сайт клуба.
Теги: Шахтер
Сегодня, 18:31
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