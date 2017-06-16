Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Альваро Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Реала" Альваро Мората согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед", передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Сообщается, что в стане "красных дьяволов" испанец будет зарабатывать €12 млн в год.

Однако руководство мадридского "Реала" отклонило последнее трансферное предложение манкунианцев, сумма которого составила €70 млн. "Сливочные" хотят заработать на продаже футболиста €90 млн.
Теги: Мората Манчестер Юнайтед Реал Трансферы
Сегодня, 08:52
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.