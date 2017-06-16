Футбольного тренера детской команды из Испании уволили за победу со счетом 25:0

Тренера детской команды испанского клуба "Серранос" из Валенсии уволили после матча, в котором его подопечные разгромили соперника со счетом 25:0.По мнению руководителей коллектива, такой результат идет вразрез с духом игры, так как стал слишком тяжелым ударом для проигравших. Во встрече принимали участие дети возрастом до 11 лет."Мы уважаем своих соперников и не должны были обыгрывать их с таким большим счетом. Тренеру же был нужен только результат, поэтому мы решили с ним расстаться", — цитирует руководство "Серраноса" El Pais.Уволенный специалист заявил, что не давал своим подопечным установку забить как можно больше мячей.