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Футбольного тренера детской команды из Испании уволили за победу со счетом 25:0

Тренера детской команды испанского клуба "Серранос" из Валенсии уволили после матча, в котором его подопечные разгромили соперника со счетом 25:0.

По мнению руководителей коллектива, такой результат идет вразрез с духом игры, так как стал слишком тяжелым ударом для проигравших. Во встрече принимали участие дети возрастом до 11 лет.

"Мы уважаем своих соперников и не должны были обыгрывать их с таким большим счетом. Тренеру же был нужен только результат, поэтому мы решили с ним расстаться", — цитирует руководство "Серраноса" El Pais.

Уволенный специалист заявил, что не давал своим подопечным установку забить как можно больше мячей.

"Газета.ру"
Вчера, 22:37
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(4)
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Бердыев бы сделал как надо...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: ld1964 (Вчера, 23:49) #
  • 0
  •  (0)
online

А есль тренер запретил своим забивать, он нанес бы психотравму своим воспитанниеам.
Регистрация: 16.06.2017
№5 Написал: следующий (Вчера, 23:36) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Egorysche

не смехота а нормы игрового приличия которые есть в каждом виде спорта, если вы о них не знали, то вы либо не спортсмен, либо вам "повезло" попасть к невоспитанному тренеру

Ну это вообще то спорт. Что тренеру надо было сказать своим игрокам?, чтобы перестали стараться и начали пешком по полю ходить? Вот это уже не спорт.

И что там за соперники. Ребятам по 11 лет, а он 25 : 0 проигрывают.

Увольнение этого тренера, это просто дурость руководства.
Регистрация: 14.12.2012
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Egorysche
Цитата: Makaveli
Смехота smile

не смехота а нормы игрового приличия которые есть в каждом виде спорта, если вы о них не знали, то вы либо не спортсмен, либо вам "повезло" попасть к невоспитанному тренеру

дружище, а на олимпиаде надо может всем проигрывать, чтобы они не испытывали чувство горечи? Чтобы не ходили потом к психологам? Ути -пути, мы проиграли... Что за клоунада, играть, значит играть, а нормальный тренер, к твоему сведению, настраивает на наилучший результат, это спорт, детка, а ныть и сопли жевать, так идите в песочницу. Сам то понял, что написал? Невоспитанный тренер, в поддавки давай зарубимся?
ой, мы сегодня играли с командой другого района и выигрывали 25:0, потом голкипер противоположной команды нас поцеловал в перерыве, и мы решили сыграть 25:26....
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:14) #
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Вот это подход!!!!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Egorysche (Вчера, 23:10) #
  • -4
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Цитата: Makaveli
Смехота smile

не смехота а нормы игрового приличия которые есть в каждом виде спорта, если вы о них не знали, то вы либо не спортсмен, либо вам "повезло" попасть к невоспитанному тренеру
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Makaveli (Вчера, 22:59) #
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Смехота smile



Регистрация: 14.04.2017
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