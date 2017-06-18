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"Реал" не продаст Роналду меньше, чем за 400 миллионов евро

"Реал" не намерен отпускать нападающего Криштиану Роналду меньше, чем за €400 млн, сообщает Daily Mail со ссылкой на Marca.

Сообщается, что руководство "сливочных" рассчитывает таким решением отбить интерес к покупке португальца со стороны "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес и генеральный директор Хосе Анхель Санчес собираются провести встречу с Роналду, на которой они обсудят сложившуюся ситуацию с желанием игрока покинуть "Королевский клуб".

"Газета.ру
Теги: Реал Роналду
Сегодня, 09:33
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№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
арарат если только купит))
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
в теории у роналду финансов должно хватить, что бы выкупить собственный контракт
но мне кажется всё это шляпа.реалу выгоднее юридически всё уладить за свой счет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Losgehts #КрышНам (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ахааххахахахх па жести) жаль анжи уже нет))


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
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