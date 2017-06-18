Крис Смоллинг может перейти в "Тоттенхэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", информирует Daily Mail.Футболист может быть использован в сделке по защитнику Эрику Дайеру, которым в свою очередь интересуются "красные дьяволы". "Тоттенхэм" хочет выручить за игрока 57 миллионов евро.