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Крис Смоллинг может перейти в "Тоттенхэм"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг может продолжить карьеру в "Тоттенхэме", информирует Daily Mail.

Футболист может быть использован в сделке по защитнику Эрику Дайеру, которым в свою очередь интересуются "красные дьяволы". "Тоттенхэм" хочет выручить за игрока 57 миллионов евро.
Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 09:48
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