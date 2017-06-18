Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анхель Коррея может перейти в "Интер"

Нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Коррея может продолжить карьеру в миланском "Интере", сообщает Football Italia.

По информации источника, "нерадзурри" предложили за трансфер форварда €23 млн.

22-летний аргентинец провел 47 матчей за "Атлетико" в минувшем сезоне, отметившись 8 голами и 11 результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Интер
Сегодня, 12:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.