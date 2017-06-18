Анхель Коррея может перейти в "Интер"

Нападающий мадридского "Атлетико" Анхель Коррея может продолжить карьеру в миланском "Интере", сообщает Football Italia.По информации источника, "нерадзурри" предложили за трансфер форварда €23 млн.22-летний аргентинец провел 47 матчей за "Атлетико" в минувшем сезоне, отметившись 8 голами и 11 результативными передачами.