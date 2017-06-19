Флорентино Перес сохранит пост президента «Реала» до 2021 года

Действующий президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сохранит за собой эту должность до 2021 года, сообщает Marca.Сообщается, что президентские полномочия Переса были продлены на безальтернативной основе, так как других кандидатов не было зарегистрировано, сообщает70-летний Флорентино Перес возглавлял мадридский "Реал" с 2000 по 2006 год, а затем был вновь избран в 2009 году.