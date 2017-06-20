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"Спартак" интересуется Томасом Менье

Защитник "ПСЖ" Томас Менье может продолжить карьеру в "Спартаке", информирует "Спорт-Экспресс".

В 22 матчах чемпионата Франции Менье забил 1 гол, отдал 4 результативных паса и заработал 3 желтых карточки.
Теги: Спартак ПСЖ Трансферы
Вчера, 22:35
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