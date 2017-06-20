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Жозе Моуринью не хочет перехода Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не хочет перехода нападающего "Реала" Криштиану Роналду в стан "красных дьяволов".

По информации Marca, португальский специалист уведомил руководство манкунианцев о том, что не поддерживает идею с приглашением Роналду.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Роналду Манчестер Юнайтед Реал
Вчера, 23:00
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