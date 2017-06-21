"Бока Хуниорс" - 32-кратный чемпион Аргентины

"Бока Хуниорс" стал чемпионом Аргентины сезона-2016/2017.Это стало возможным за тур до окончания турнира благодаря поражению идущего вторым "Банфилда" от "Сан-Лоренсо" (0:1).Это 32-е национальное золото в истории клуба.