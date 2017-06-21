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"Бока Хуниорс" - 32-кратный чемпион Аргентины

"Бока Хуниорс" стал чемпионом Аргентины сезона-2016/2017.

Это стало возможным за тур до окончания турнира благодаря поражению идущего вторым "Банфилда" от "Сан-Лоренсо" (0:1).

Это 32-е национальное золото в истории клуба.
Теги: Бока Хуниорс
Сегодня, 06:43
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№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 09:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Красааааавцы!
Регистрация: 8.08.2016
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