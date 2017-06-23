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"Халл Сити" хочет купить египетского защитника

Защитник "Аль-Ахли" Ахмед Хегази может перейти в "Халл Сити", сообщает Hull Daily Mail.

Также в игроке заинтересованы "Сток Сити" и "Вест Бромвич".

Игрок регулярно вызывается в сборную Египта.
Теги: Халл Сити Трансферы
Сегодня, 19:04
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