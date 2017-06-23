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Доходы от матча между "Арсеналом" и "Челси" пожертвуют пострадавшим от пожара в Гренфелл-тауэр

Доходы от матча Суперкубка Англии между "Арсеналом" и "Челси" пойдут на поддержку пострадавшим от пожара в жилом высотном доме Гренфелл-тауэр в Лондоне, сообщает Reuters.

"Как и вся страна, мы все были глубоко опечалены ... Мы надеемся, что можем помочь.

Два крупнейших лондонских клубов соберутся вместе, чтобы поиграть в нескольких милях от Лондона. Они будут едины в своей страсти к футболу и в горе в связи с этой трагической утратой", — сказал председатель ассоциации Грег Кларк.

"Газета.ру"
Теги: Арсенал Челси
Вчера, 23:16
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