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Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Альваро Арбелоа решил завершить игровую карьеру. 34-летний защитник, прошлый сезон проведший в "Вест Хэме" сделал официальное заявление.

"Пришло время попрощаться. Физически я готов играть и дальше, но дело скорее в голове. "Реал" – клуб моей жизни, но я никогда не позвоню и не буду просить о работе, однако, открыт для предложений, – сказал Арбелоа.

Sportbox
Сегодня, 09:03
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