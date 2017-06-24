Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Альваро Арбелоа решил завершить игровую карьеру. 34-летний защитник, прошлый сезон проведший в "Вест Хэме" сделал официальное заявление."Пришло время попрощаться. Физически я готов играть и дальше, но дело скорее в голове. "Реал" – клуб моей жизни, но я никогда не позвоню и не буду просить о работе, однако, открыт для предложений, – сказал Арбелоа.