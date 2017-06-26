Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владельцы "Фиорентины" готовы продать клуб

Семья Делле Валле, владеющая "Фиорентиной", может продать итальянский клуб, сообщает официальный сайт клуба.

Это решение продиктовано недовольством болельщиков команды.

В прошлом сезоне Серии А "Фиорентина" заняла восьмое место в чемпионате Италии.
Теги: Фиорентина
Вчера, 22:23
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
Я подумаю

Не льсти себе. Там кредитки не принимают, в отличие от рюмочной в твоем районе...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 22:53) #
  • -1
  •  (3)

Я подумаю
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.