Тренер "Астон Виллы": лучше бы Терри перешел к нам в 26 лет, но и в 36 он в отличной форме

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс заявил, что бывший защитник «Челси» Джон Терри находится в отличной форме, несмотря на свой возраст."Лучше бы Терри перешел к нам в 26 лет, а не в 36! Но он в отличной форме для своего возраста.Терри многое даст команде как на поле, так и за его пределами. Переход Терри — это своего рода заявление о намерениях от "Астон Виллы". Терри стоит каждого пенни своей зарплаты, игрок такого калибра невероятно ценен. Думаю, Терри может играть еще несколько лет, но это зависит от него", — цитирует Брюса Sportsmole.Договор с 36-летним футболистом подписан на один год.