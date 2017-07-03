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Роналду заверил президента "Реала" Переса, что не думает об уходе из клуба

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в телефонном разговоре заверил президента клуба Флорентино Переса, что не думает об уходе из команды, несмотря на слухи в прессе.

"Я лишь сказал друзьям, что мне неприятно читать эти обвинения в прессе. СМИ относятся ко мне как к преступнику. Но я никогда не говорил, что хочу уйти из "Реала", — цитирует Роналду El Confidencial.

Ранее сообщалось, что Роналду уведомил руководство "Реала" о решении покинуть клуб.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Перес Реал
Вчера, 23:48
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