Антонио Конте потребовал у руководства приобрести футболиста "Эвертона" Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал у руководства клуба приобрести нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.Конте считает, что Лукаку идеально впишется в тактические схемы лондонцев и сможет заменить Диего Косту, с которым "Челси" хочет расторгнуть контракт. По информации Telegraph, "Эвертон" оценил 24-летнего бельгийца в ?100 млн. Однако пока не ясно, будет ли руководство «Челси» пытаться договориться о снижении стоимости Лукаку или сделает его самым дорогим футболистом в истории.Кроме того, интерес к Лукаку также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако сам форвард настроен на переход в "Челси".