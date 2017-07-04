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Антонио Конте потребовал у руководства приобрести футболиста "Эвертона" Лукаку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал у руководства клуба приобрести нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Конте считает, что Лукаку идеально впишется в тактические схемы лондонцев и сможет заменить Диего Косту, с которым "Челси" хочет расторгнуть контракт. По информации Telegraph, "Эвертон" оценил 24-летнего бельгийца в ?100 млн. Однако пока не ясно, будет ли руководство «Челси» пытаться договориться о снижении стоимости Лукаку или сделает его самым дорогим футболистом в истории.

Кроме того, интерес к Лукаку также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако сам форвард настроен на переход в "Челси".

"Газета.ру"
Теги: Конте Эвертно Лукаку Челси
Сегодня, 00:08
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