Улица в одном из городов Польши может получить имя Роберта Левандовского

Улица Карола Свирчевского в городке Кузня-Рациборская на юге Польши может быть переименована в честь нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского.Более 100 жителей города уже подписали петицию о переименовании улицы. Отметим, что улица, которая находится в одном из главных жилых районов города, в настоящее время названа в честь генерала, считавшегося героем во время коммунистического режима в Польше.Роберт Левандовский шесть лед подряд признается лучшим футболистом Польши.