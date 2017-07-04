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Улица в одном из городов Польши может получить имя Роберта Левандовского

Улица Карола Свирчевского в городке Кузня-Рациборская на юге Польши может быть переименована в честь нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского.

Более 100 жителей города уже подписали петицию о переименовании улицы. Отметим, что улица, которая находится в одном из главных жилых районов города, в настоящее время названа в честь генерала, считавшегося героем во время коммунистического режима в Польше.

Роберт Левандовский шесть лед подряд признается лучшим футболистом Польши.

Газета.ru
Теги: Левандовски
Сегодня, 15:57
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