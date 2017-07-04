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Криштиану Роналду обвинили в гомосексуализме и расизме (фото)

Нападающего сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду обвинили в расизме за фотографию в инстаграме.

Игрок позирует около бассейна с полузащитником португальской сборной Жозе Семеду. Кроме того, подписчики также обвиняют Роналду в гомосексуализме.

"Идеальное совпадение: черный и белый шоколад", — подписал фотографию футболист.

Однако в комментариях болельщики обвинили Роналду в акценте на разный цвет кожи.

Криштиану Роналду обвинили в гомосексуализме и расизме (фото)

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 21:10
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7
(5)
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий бы одобрил


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
В кб клубе такие смотрятся smile


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
sanyapytilin,
Вообще-то сайт глючит.


Правда?
Правда?
Правда?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (4)

sanyapytilin,
Вообще-то сайт глючит.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
Вот у них проблемы то с головой... (и это не про Роналду).
"Афро-американцы" во всем видят расизм.

Вот у них проблемы то с головой... (и это не про Роналду).
"Афро-американцы" во всем видят расизм.

Еще разок напиши...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Пистешь, Самедов не белый, он айзер. smirk


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 21:17) #
  • +3
  •  (9)

Вот у них проблемы то с головой... (и это не про Роналду).
"Афро-американцы" во всем видят расизм.
Регистрация: 26.09.2015
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