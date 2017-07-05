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Южноафриканский защитник бельгийского "Эйпена" погиб в ДТП

Южноафриканский защитник бельгийского "Эйпена" Нтутхуко Радебе погиб в ДТП в возрасте 22 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Автомобильная авария произошла неподалеку от дома футболиста в южноафриканском Йоханнесбурге.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:31
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