Южноафриканский защитник бельгийского "Эйпена" погиб в ДТП

Южноафриканский защитник бельгийского "Эйпена" Нтутхуко Радебе погиб в ДТП в возрасте 22 лет, сообщает официальный сайт клуба.Автомобильная авария произошла неподалеку от дома футболиста в южноафриканском Йоханнесбурге.