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Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси пожертвовал еду и напитки, которые остались после его свадьбы, благотворительной организации в Росарио.

"Все это прибыло к нам, мы контролируем процесс. Но на данный момент не знаем количества продуктов. Мы сказали организаторам свадьбы о том, что можем принять только безалкогольные напитки и еду. За алкоголь придется платить, поэтому мы не можем его взять", - приводит слова директор организации Пабло Альгарена "СЭ" со ссылкой на Bleacherreport.
Теги: Месси
Сегодня, 14:50
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№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:24) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Лень убирать со стола было ц

Цитата: кандид
С барского стола . Буржуи не дорезанные.

Цитата: pivo69
Да и на мусорном контейнере сэкономили...

Лучше бы выкинул?
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 15:20) #
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online

Цитата: SergioV
Лень убирать со стола было joy ц


Да и на мусорном контейнере сэкономили...

Цитата: Sewer 79
Цитата: Лидер
Это не на заправке поработать час, потом с понтом отослать штуку в детдом, и пойти играть на стадион, построеный за деньги этого детдома.

новые подробности о стадионе открытие


Вы бы читали повнимательнее,там же
Крестовский описан в точности,не спутаешь.
Регистрация: 7.05.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:10) #
  • -6
  •  (8)

Цитата: Лидер
Это не на заправке поработать час, потом с понтом отослать штуку в детдом, и пойти играть на стадион, построеный за деньги этого детдома.

новые подробности о стадионе открытие


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и что? Правильно сделал. Это не на заправке поработать час, потом с понтом отослать штуку в детдом, и пойти играть на стадион, построеный за деньги этого детдома. По пути во все газеты давая интервью - "Ой, какой я хороший, как я бедным помогаю, спасибо спонсорам, аля-улю, пойду головой об колонну от сознания своего величия постучусь"
Он хоть что-то сделал


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: кандид (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (3)

С барского стола . Буржуи не дорезанные.
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лень убирать со стола было joy ц


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
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