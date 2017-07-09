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Фанат китайского клуба пережил сердечный приступ после гола в ворота любимой команды

Фанат китайского клуба "Цзянсу Сунин" перенес сердечный приступ после того, как команда упустила победу в матче чемпионата Китая, сообщает "Газета.ру".

Встреча против "Шанхай Шеньхуа" завершилась со счетом 2:2.

Руководит "Цзянсу Сунин" бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло.
Сегодня, 09:06
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