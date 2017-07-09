Луис Мурьель перейдет в "Севилью"

"Севилья" объявила о достижении договоренности по трансферу нападающего "Сампдории" Луиса Мурьеля.Ожидается, что после прохождения медицинского обследования 26-летний колумбиец подпишет контракт на пять лет.Мурьель перешел в "Сампдорию" в 2015 году из "Удинезе". В минувшем сезоне он провел 26 матчей и забил 11 мячей, отдав также пять голевых передач.