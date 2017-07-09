"ПСЖ" может перехватить Дани Алвеса у "Манчестер Сити"

Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в "ПСЖ". Французский клуб решил побороться за бразильского игрока с "Манчестер Сити".По информации L'Equipe, Алвес на следующей неделе прилетит в Париж и встретится с представителями "ПСЖ".Последним клубом 34-летнего Алвеса был "Ювентус", который он покинул по окончании сезона-2016/17 на правах свободного агента. В составе "Ювентуса" защитник провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С туринским клубом Дани стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.