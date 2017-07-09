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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"ПСЖ" может перехватить Дани Алвеса у "Манчестер Сити"
Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в "ПСЖ". Французский клуб решил побороться за бразильского игрока с "Манчестер Сити".
По информации L'Equipe, Алвес на следующей неделе прилетит в Париж и встретится с представителями "ПСЖ".
Последним клубом 34-летнего Алвеса был "Ювентус", который он покинул по окончании сезона-2016/17 на правах свободного агента. В составе "Ювентуса" защитник провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С туринским клубом Дани стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.
"Газета.ру"
По информации L'Equipe, Алвес на следующей неделе прилетит в Париж и встретится с представителями "ПСЖ".
Последним клубом 34-летнего Алвеса был "Ювентус", который он покинул по окончании сезона-2016/17 на правах свободного агента. В составе "Ювентуса" защитник провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С туринским клубом Дани стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.
"Газета.ру"
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