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"ПСЖ" может перехватить Дани Алвеса у "Манчестер Сити"

Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в "ПСЖ". Французский клуб решил побороться за бразильского игрока с "Манчестер Сити".

По информации L'Equipe, Алвес на следующей неделе прилетит в Париж и встретится с представителями "ПСЖ".

Последним клубом 34-летнего Алвеса был "Ювентус", который он покинул по окончании сезона-2016/17 на правах свободного агента. В составе "Ювентуса" защитник провёл 33 матча, забил шесть голов и сделал шесть голевых передач. С туринским клубом Дани стал чемпионом Италии и выиграл Кубок страны.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Манчестер Сити
Сегодня, 09:19
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