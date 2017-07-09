Неймар: Паулиньо многое даст "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Неймар прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо в каталонский клуб и отметил, что будет рад видеть своего соотечественника в команде."Паулиньо — мой футбольный друг и партнер по сборной Бразилии. Я хочу, чтобы он перешел в "Барселону", потому что он многое даст команде. К тому же он мой друг", — цитирует Неймара EFE.Контракт 28-летнего хавбека с китайским клубом действует до лета 2020 года.