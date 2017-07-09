Экс-полузащитнику сборной Франции Малуда не разрешили сыграть за сборную Гвианы

37-летний хавбек Флоран Малуда, известный по выступлениям за "Челси" и сборную Франции, не сможет представить национальную команду Гвианы на Золотом кубке КОНКАКАФ.Малуда, рожденный в гвианском городе Кайенна, провёл 80 матчей за сборную Франции, но руководство команды Гвианы рассчитывало воспользоваться правилом, согласно которому на турнире может сыграть игрок, на протяжении пяти последних лет не выступавший за другую сборную. В 2007 году в соревнованиях поучаствовал бывший игрок сборной Франции Жослен Англома, выступая в составе команды Гваделупы.Руководство КОНКАКАФ отказало Малуда, сославшись на ставшие общими для всех официальных турниров правила ФИФА: игрок может быть заигран лишь за одну сборную.