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Алессандро Флоренци: прошу фанатов поддерживать "Рому"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци призвал болельщиков не спешить судить клуб по продажам нескольких игроков в летнее трансферное окно.

"Я прошу фанатов продолжать поддерживать команду, а не торопиться с выводами. В прошлом году тоже был скептицизм, но мы по итогам сезона добились хороших результатов. Давайте продолжим в том же духе. Мы постараемся отплатить вам за доверие", — цитирует Флоренци Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Рома
Сегодня, 10:39
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