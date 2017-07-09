Алессандро Флоренци: прошу фанатов поддерживать "Рому"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци призвал болельщиков не спешить судить клуб по продажам нескольких игроков в летнее трансферное окно."Я прошу фанатов продолжать поддерживать команду, а не торопиться с выводами. В прошлом году тоже был скептицизм, но мы по итогам сезона добились хороших результатов. Давайте продолжим в том же духе. Мы постараемся отплатить вам за доверие", — цитирует Флоренци Football Italia.