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Экс-игрок ЦСКА Жо забил седьмой гол в 12 матчах чемпионата Бразилии

Бывший форвард ЦСКА Жо, ныне выступающий за "Коринтианс", помог своей команде одержать победу над "Понте-Прета" в матче бразильской Серии А.

Под конец первого тайма Жадсон поразил ворота гостей, а после перерыва Жо упрочил преимущество своей команды, установив окончательный счет — 2:0. Для Жо этот гол стал седьмым в нынешнем сезоне. В таблице бомбардиров 30-летний футболист уступает лишь Жозе Энрике из "Флуминенсе", забившему девять голов, и делит вторую строчку с Луккой из "Понте-Преты".

"Газета.ру"
Сегодня, 15:15
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