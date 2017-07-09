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Роналду решил остаться в "Реале"

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду принял решение продолжить выступать за испанский клуб, несмотря на возникшие разногласия.

Португалец дал понять руководству «Реала», что на него можно рассчитывать в следующем сезоне. Клуб ведет активную деятельность на трансферном рынке, учитывая сохранение Роналду в составе команды.

Слушание по делу об укрывании налогов Роналду назначено на 31 июля.

Sports.ru
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
окуеть...нежданчик типа smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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