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Компания, связанная с Марком Цукербергом, собирается выкупить "Тоттенхэм" за миллиард фунтов

Американская инвестиционная компания Iconiq Capital, связанная с основателем Facebook Марком Цукербергом, готова предложить 1 миллиард фунтов за «Тоттенхэм».

Iconiq Capital начала вести переговоры с руководством клуба еще в 2014 году. Американская компания предлагала владельцу «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви 882,6 миллиона фунтов за клуб, но англичанин отклонил предложение.

Леви не планирует продавать клуб в нынешнем году, ожидая переезда команды на новый стадион. 55-летний англичанин оценивает стоимость «Тоттенхэма» в 2 миллиарда фунтов.

Sports.ru
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 17:09
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№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 17:32) #
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это то же самое если бы цска купить хотели,владелец еврей за тридорога согласился бы
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 17:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
гыыы..лярды девать некуда? в РФПЛ нужно вкладываться - вона в Хабаровске полно траблов...Ростову опять нездоровится...и т.д.и т.п.


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: Br.Li (Сегодня, 17:22) #
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  •  (0)

Алигархи всего мира раскупили клубы АПЛ! Наверное в детстве мечтали играть в футбол.
Регистрация: 21.08.2014
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