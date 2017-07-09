"Арсенал" готов увеличить предложение по Тома Лемару до 56,5 млн евро

«Арсенал» готовится увеличить своё предложение «Монако» о трансфере полузащитника Тома Лемара.Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил за 21-летнего француза € 45 млн. По данным Daily Mail, «канониры» готовы увеличить сумму предложения до € 51 млн и € 5,5 млн в виде бонусов. До этого «Монако» уже отклонил несколько предложений «Арсенала» по Лемару.В прошлом сезоне французской Лиги 1 Лемар принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.