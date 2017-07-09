Уэйн Руни: завоевание трофеев с "Эвертоном" будет вершиной карьеры. Я носил пижаму в цветах команды 13 лет

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни рассказал о возвращении в родной клуб.«Завоевание трофеев с «Эвертоном» будет вершиной карьеры для меня. Вижу, что клуб движется в правильном направлении. Хочу быть частью этой команды, надеюсь, что нас ждет успех.Очень рад вернуться домой. Не могу дождаться момента, когда встречусь с партнерами по команде, выйду на тренировку и на поле. С нетерпением жду момента, когда снова выйду на поле в футболке «Эвертона».Первая игра после возвращения будет особенной. Я вернулся в «Эвертон» не только из-за того, что это мой родной клуб, за который я болею и поддерживаю, я верю, что мы можем добиться успеха.На меня будет оказываться некоторое давление, от меня будут ждать хорошей игры, и я готов к этому. Уверен, что могу помочь команде на поле», – сказал Руни.«Честно говоря, я никому не рассказывал про это 13 лет, но все это время дома с детьми я носил пижаму в цветах «Эвертона». Мне приходилось молчать об этом.Это замечательно. Испытываю особые чувства, когда ношу футболку «Эвертона». Как будто все так же, как 13 лет назад. С нетерпением жду момента, когда выйду в ней на поле».