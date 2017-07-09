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Дани Алвес тайно женился на 23-летней модели (фото)

Бразильский защитник Дани Алвес в эти выходные связал себя узами брака. Избранница бразильского футболиста — 23-летняя испанская модель Хоана Санс.

Свадебная церемония, на которую, судя по всему, были приглашены только близкие пары, состоялась на Ибице, сообщает интернет-издание Goal.

Санс часто появляется на страницах гламурных журналов и снимается в различных рекламных кампаниях крупных брендов.



34-летний Алвес после ухода из «Ювентуса» стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или в «ПСЖ».

Чемпионат
Теги: Алвес
Сегодня, 19:21
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Так он свободный??? Надо в Россию, но к сожалению Анжи уже не тот weary stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
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