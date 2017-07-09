Дани Алвес тайно женился на 23-летней модели (фото)

Бразильский защитник Дани Алвес в эти выходные связал себя узами брака. Избранница бразильского футболиста — 23-летняя испанская модель Хоана Санс.Свадебная церемония, на которую, судя по всему, были приглашены только близкие пары, состоялась на Ибице, сообщает интернет-издание Goal.Санс часто появляется на страницах гламурных журналов и снимается в различных рекламных кампаниях крупных брендов.34-летний Алвес после ухода из «Ювентуса» стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» или в «ПСЖ».