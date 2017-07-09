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Ван Дейк сообщил руководству "Саутгемптона", что хочет перейти в "Ливерпуль"

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Ливерпуль».

26-летний голландец хочет покинуть клуб нынешним летом и работать с Юргеном Клоппом. «Саутгемптон» хочет получить за игрока 75 миллионов фунтов.

Ранее «святые» обращались в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, позже мерсисайдцы заявили, что отказались от покупки голландца.

Sports.ru
Теги: Ливерпуль Саутгемптон
Сегодня, 19:31
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