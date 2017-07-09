У Роберто Карлоса родился 9-й ребёнок (фото)

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос вновь стал отцом.Новорожденную девочку назвали Мариной. Это второй ребенок бразильца и его супруги Марианы.Отметим, что у легендарного футболиста есть три ребенка от первого брака, и четыре – от других женщин.