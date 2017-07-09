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У Роберто Карлоса родился 9-й ребёнок (фото)

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос вновь стал отцом.

Новорожденную девочку назвали Мариной. Это второй ребенок бразильца и его супруги Марианы.

Отметим, что у легендарного футболиста есть три ребенка от первого брака, и четыре – от других женщин.

У Роберто Карлоса родился 9-й ребёнок (фото)


Sports.ru
Теги: Карлос
Вчера, 22:34
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(1)
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может себе позволить. Молодец! Это кое-кто из современных ищет непонятные пути, вместо того, чтобы найти себе нормальную женщину.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Молодца
Регистрация: 26.08.2010
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