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Фабиньо сообщил руководству "Монако" о желании уйти

Полузащитник Фабиньо уведомил руководство «Монако» о желании сменить клуб.

Интерес к 23-летнему бразильцу проявляют «МЮ», «Сити», «Арсенал», «ПСЖ». Сам футболист, отдавший «Монако» четыре сезона, считает, что настала пора попробовать себя в более сильной команде, передает L’Equipe.

После победы в чемпионате Франции-2016/17 «Монако» покинули Бернардо Силва, Набиль Дирар и Валер Жермен, а Тьемуэ Бакайоко находится одной ногой в «Челси». Под вопросом остается будущее Килиана Мбаппе и Тома Лемара.

Фабиньо провел 49 матчей в сезоне-2016/17, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Eurosport
Теги: Монако
Вчера, 23:44
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