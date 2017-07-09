Фабиньо сообщил руководству "Монако" о желании уйти

Полузащитник Фабиньо уведомил руководство «Монако» о желании сменить клуб.Интерес к 23-летнему бразильцу проявляют «МЮ», «Сити», «Арсенал», «ПСЖ». Сам футболист, отдавший «Монако» четыре сезона, считает, что настала пора попробовать себя в более сильной команде, передает L’Equipe.После победы в чемпионате Франции-2016/17 «Монако» покинули Бернардо Силва, Набиль Дирар и Валер Жермен, а Тьемуэ Бакайоко находится одной ногой в «Челси». Под вопросом остается будущее Килиана Мбаппе и Тома Лемара.Фабиньо провел 49 матчей в сезоне-2016/17, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.