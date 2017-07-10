Юрген Клопп заблокировал трансфер Хамеса Родригеса в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от возможности приобрести полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.По информации каталонского издания Sport, мадридцы сами предложили англичанами выкупить хавбека, однако Клопп отказался от такого варианта развития событий, поскольку не является поклонником таланта колумбийца.Ранее сообщалось, что "Бавария" вступила в переговоры с "Реалом" о трансфере Хамеса Родригеса.