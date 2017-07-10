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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Юрген Клопп заблокировал трансфер Хамеса Родригеса в "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался от возможности приобрести полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.
По информации каталонского издания Sport, мадридцы сами предложили англичанами выкупить хавбека, однако Клопп отказался от такого варианта развития событий, поскольку не является поклонником таланта колумбийца.
Ранее сообщалось, что "Бавария" вступила в переговоры с "Реалом" о трансфере Хамеса Родригеса.
"Газета.ру"
По информации каталонского издания Sport, мадридцы сами предложили англичанами выкупить хавбека, однако Клопп отказался от такого варианта развития событий, поскольку не является поклонником таланта колумбийца.
Ранее сообщалось, что "Бавария" вступила в переговоры с "Реалом" о трансфере Хамеса Родригеса.
"Газета.ру"
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