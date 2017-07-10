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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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20:44
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Борха Валеро продолжит карьеру в "Интере"
Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро прибыл в расположение миланского "Интера" для прохождения медосмотра и подписания контракта.
По данным итальянских СМИ, за трансфер испанца "нерадзурри" заплатят €5,4 млн, с учетом прописанных в контракте бонусов эта сумма может возрасти до €6,9 млн.
Ожидается, что 32-летний Валеро подпишет контракт сроком на три года с зарплатой €3 млн за сезон.
Во всех турнирах прошлого сезона полузащитник провел за "Фиорентину" 39 матчей, отметившись в них двумя голами и 11 голевыми передачами.
"Газета.ру"
По данным итальянских СМИ, за трансфер испанца "нерадзурри" заплатят €5,4 млн, с учетом прописанных в контракте бонусов эта сумма может возрасти до €6,9 млн.
Ожидается, что 32-летний Валеро подпишет контракт сроком на три года с зарплатой €3 млн за сезон.
Во всех турнирах прошлого сезона полузащитник провел за "Фиорентину" 39 матчей, отметившись в них двумя голами и 11 голевыми передачами.
"Газета.ру"
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