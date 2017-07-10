Борха Валеро продолжит карьеру в "Интере"

Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро прибыл в расположение миланского "Интера" для прохождения медосмотра и подписания контракта.По данным итальянских СМИ, за трансфер испанца "нерадзурри" заплатят €5,4 млн, с учетом прописанных в контракте бонусов эта сумма может возрасти до €6,9 млн.Ожидается, что 32-летний Валеро подпишет контракт сроком на три года с зарплатой €3 млн за сезон.Во всех турнирах прошлого сезона полузащитник провел за "Фиорентину" 39 матчей, отметившись в них двумя голами и 11 голевыми передачами.