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Борха Валеро продолжит карьеру в "Интере"

Полузащитник "Фиорентины" Борха Валеро прибыл в расположение миланского "Интера" для прохождения медосмотра и подписания контракта.

По данным итальянских СМИ, за трансфер испанца "нерадзурри" заплатят €5,4 млн, с учетом прописанных в контракте бонусов эта сумма может возрасти до €6,9 млн.

Ожидается, что 32-летний Валеро подпишет контракт сроком на три года с зарплатой €3 млн за сезон.

Во всех турнирах прошлого сезона полузащитник провел за "Фиорентину" 39 матчей, отметившись в них двумя голами и 11 голевыми передачами.

"Газета.ру"
Теги: Фиорентина Интер Трансферы
Сегодня, 22:09
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