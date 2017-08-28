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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руководство "Галатасарая" намерено подписать Асамоа
Руководство "Галатасарая" намерено заполучить полузащитника "Ювентуса" Квадво Асамоа в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. Желто-красные готовы увеличить предложение по 28-летнему ганцу до 10 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта со стамбульцами. Асамоа в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 24 матча и забил один гол.
"Спорт-Экспресс"
Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта со стамбульцами. Асамоа в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 24 матча и забил один гол.
"Спорт-Экспресс"
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