Руководство "Галатасарая" намерено подписать Асамоа

Руководство "Галатасарая" намерено заполучить полузащитника "Ювентуса" Квадво Асамоа в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. Желто-красные готовы увеличить предложение по 28-летнему ганцу до 10 миллионов евро плюс бонусы.Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта со стамбульцами. Асамоа в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 24 матча и забил один гол.