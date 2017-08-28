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Руководство "Галатасарая" намерено подписать Асамоа

Руководство "Галатасарая" намерено заполучить полузащитника "Ювентуса" Квадво Асамоа в летнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport. Желто-красные готовы увеличить предложение по 28-летнему ганцу до 10 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта со стамбульцами. Асамоа в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 24 матча и забил один гол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ювентус Галатасарай Трансферы
Сегодня, 22:02
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:06) #
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Руководство "Галатасарая" намерено заполучить защитника "Ювентуса"
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Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта со стамбульцами
flushed


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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