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СМИ: Анхель Ди Мария не перейдет в "Барселону"

"Барселона" не намерена приобретать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, передает "СЭ" со ссылкой на Marca. Об этом испанскому изданию сообщил агент ФИФА Жорже Мендеш.

Мендеш прибыл в Барселону, чтобы решить трансферные вопросы своего клиента - Андре Гомиша. Интересы аргентинца агент не представляет, но уверен, что возможный переход Ди Марии - это всего лишь слухи.

Напомним, ранее сообщалось о покупке "Барселоной" нападающего за 50 миллионов евро.
Теги: Ди Мария Барселона ПСЖ
Сегодня, 08:59
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