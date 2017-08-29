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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Анхель Ди Мария не перейдет в "Барселону"
"Барселона" не намерена приобретать полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, передает "СЭ" со ссылкой на Marca. Об этом испанскому изданию сообщил агент ФИФА Жорже Мендеш.
Мендеш прибыл в Барселону, чтобы решить трансферные вопросы своего клиента - Андре Гомиша. Интересы аргентинца агент не представляет, но уверен, что возможный переход Ди Марии - это всего лишь слухи.
Напомним, ранее сообщалось о покупке "Барселоной" нападающего за 50 миллионов евро.
Мендеш прибыл в Барселону, чтобы решить трансферные вопросы своего клиента - Андре Гомиша. Интересы аргентинца агент не представляет, но уверен, что возможный переход Ди Марии - это всего лишь слухи.
Напомним, ранее сообщалось о покупке "Барселоной" нападающего за 50 миллионов евро.
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