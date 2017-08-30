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"Лацио" согласился продать Бальде Кейта в "Монако"

"Монако" согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского "Лацио", сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации специалиста, 29 августа Кейта должен прибыть в расположение "Монако" для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит €30 млн.

22-летний сенегалец провел в составе итальянского клуба 137 встреч. На счету игрока 31 гол и 27 результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Лацио Монако Трансферы
Сегодня, 01:39
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