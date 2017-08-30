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"Арсенал" не отпустил Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити"

Лондонский "Арсенал" отклонил предложение "Манчестер Сити" по нападающему Алексису Санчесу. "Горожане" предлагали за футболиста ?50 млн, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Лондонцы помимо денежной стоимости хотели включить в сделку игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Но этот вариант не устраивает главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу.

Контракт 28-летнего Санчеса истекает летом 2018 года. Ранее игрок ответил отказом "Арсеналу" на предложение о продлении контракта.
Теги: Арсенал Санчес Манчестер Сити
Сегодня, 09:59
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