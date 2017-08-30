Анхель Ди Мария попросил Унаи Эмери отпустить его в "Барселону"

"Барселона" сохраняет интерес в приобретении полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марии. Ранее вице-чемпионы Франции уже отвергли два предложения каталонцев.Сейчас "Барселона" готовит третий запрос по Ди Марии, который сам рассчитывает вернуться в Испанию и уже попросил главного тренера команды Унаи Эмери отпустить его.При этом судьба трансфера зависит от того, удастся ли "Барселоне" подписать полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Если этого не произойдет, то каталонцы подготовят более серьезное предложение для "ПСЖ". Ранее французы отказались продавать Ди Марию за 25 и 30 миллионов евро.