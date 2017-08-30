"Ливерпуль" согласовал условия перехода Окслейд-Чемберлена из "Арсенала"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:42
"Севилья" может подписать Короля (1)
"Севилья" может подписать Короля (1)
Вчера 23:15
Йоан Молло может вернуться во Францию
Йоан Молло может вернуться во Францию
Вчера 22:56
В университет поступил не Александр Кокорин, а его брат (1)
В университет поступил не Александр Кокорин, а его брат (1)
Вчера 22:35
Василий Уткин: давайте скинемся Манчини на новичков (44)
Василий Уткин: давайте скинемся Манчини на новичков (44)
Вчера 22:22
"Балтика" объявила о переходе Валерия Чуперки
"Балтика" объявила о переходе Валерия Чуперки
Вчера 22:03
"Краснодар" исключил из заявки Александра Жирова
"Краснодар" исключил из заявки Александра Жирова
Вчера 21:29
Валерий Оганесян: врачи запретили работать в футболе (2)
Валерий Оганесян: врачи запретили работать в футболе (2)
Вчера 21:24
Юрий Семин: хотим, чтобы все были хорошо подготовлены (2)
Юрий Семин: хотим, чтобы все были хорошо подготовлены (2)
Вчера 21:13
"Амкар" продает билеты на матч против ЦСКА от 300 рублей (2)
"Амкар" продает билеты на матч против ЦСКА от 300 рублей (2)
Вчера 21:10
"Ювентус" официально объявил о переходе Хеведеса
"Ювентус" официально объявил о переходе Хеведеса
Вчера 20:33
ЦСКА включился в борьбу со "Спартаком" за Эвертона Фелипе (7)
ЦСКА включился в борьбу со "Спартаком" за Эвертона Фелипе (7)
Вчера 20:22
"Локомотив" прибыл на сбор в Австрию (1)
"Локомотив" прибыл на сбор в Австрию (1)
Вчера 20:19
Мончи: предложений по Эль-Шаарави не поступало
Мончи: предложений по Эль-Шаарави не поступало
Вчера 20:16
Педро Роша находится в шаге от перехода в "Спартак" (35)
Педро Роша находится в шаге от перехода в "Спартак" (35)
Вчера 20:03
Сергей Фурсенко: о переходе Яха в "Зенит" я ничего не знаю (1)
Сергей Фурсенко: о переходе Яха в "Зенит" я ничего не знаю (1)
Вчера 19:47
"Манчестер Юнайтед" оплатит болельщикам визы в Россию (3)
"Манчестер Юнайтед" оплатит болельщикам визы в Россию (3)
Вчера 19:32
"Арсенал" готов отпустить Санчеса за 70 миллионов евро (1)
"Арсенал" готов отпустить Санчеса за 70 миллионов евро (1)
Вчера 19:21
Три клуба из чемпионата Англии хотят подписать Кверквелию (12)
Три клуба из чемпионата Англии хотят подписать Кверквелию (12)
Вчера 18:50
Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич"
Киран Гиббс перешел в "Вест Бромвич"
Вчера 18:20
ЦСКА поздравил с 36-летием Вениамина Мандрыкина
ЦСКА поздравил с 36-летием Вениамина Мандрыкина
Вчера 18:18
Сергей Фурсенко: "Зенит" расторг контракт с Молло (30)
Сергей Фурсенко: "Зенит" расторг контракт с Молло (30)
Вчера 18:01
"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло (1)
"Зенит" исключил из заявки полузащитника Йоана Молло (1)
Вчера 17:39
Как стать героем дерби и спиться. Давид Янчик (6)
Как стать героем дерби и спиться. Давид Янчик (6)
Вчера 17:06
Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине" (6)
Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском "Рубине" (6)
Вчера 16:45
Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата" по состоянию здоровья (4)
Валерий Оганесян покинул пост президента московского "Арарата" по состоянию здоровья (4)
Вчера 16:31
Александр Кокорин поступил в университет (42)
Александр Кокорин поступил в университет (42)
Вчера 15:57
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к Стефану Эль-Шаарави (22)
СМИ: "Спартак" проявляет интерес к Стефану Эль-Шаарави (22)
"Ливерпуль" согласовал условия перехода Окслейд-Чемберлена из "Арсенала"
Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в "Ливерпуле".
По информации BBC, столичный клуб получит за футболиста ?40 млн.
Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберлен станет футболистом лондонского "Челси".
"Газета.ру"
По информации BBC, столичный клуб получит за футболиста ?40 млн.
Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберлен станет футболистом лондонского "Челси".
"Газета.ру"
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.