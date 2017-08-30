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"Ливерпуль" согласовал условия перехода Окслейд-Чемберлена из "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По информации BBC, столичный клуб получит за футболиста ?40 млн.

Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберлен станет футболистом лондонского "Челси".

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Арсенал Трансферы
Вчера, 22:58
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